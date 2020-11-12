День независимости в Польше: беспорядки и столкновения с полицией

11 ноября в Варшаве празднование Дня независимости Польши обернулось уличными беспорядками, в которых несколько офицеров полиции получили ранения.

Несмотря на коронавирусные ограничения, несколько тысяч человек вышли на марш. Толпа, как сообщают местные СМИ была «настроена агрессивно»: люди отбрасывали в стороны ограничительные барьеры, установленные полицией по маршруту движения колонны и запускали снаряды в сотрудников ОМОНа, которые в свою очередь, как сообщается, использовали слезоточивый газ и резиновые пули.

Policję od tłumu odgradzały barierki, które chuligani siłą sforsowali w okolicy ronda de Gaulle’a. Potem rozpoczęła się regularna bitwa z policją @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/EiWS5XXQPF — Piotr Drabik (@piotrdrabik) November 11, 2020

На опубликованных в Twitter кадрах видно, как участники шествия пересекают центральный Понятовский мост, где в здании с флагами ЛГБТ и Женского марша был выпущен фейерверк, а одна квартира загорелась.

To jest ten Bóg, Honor i Ojczyzna? To jest ten patriotyzm? To idiotyzm, prostactwo, nacjonalizm i wandalizm. Panowie spowodowali pożar w mieszkaniu. To jest właśnie prawdziwe i bezpośrednie zagrożenie dla polskich rodzin. 🇵🇱#NIEdlanacjonalizmu #11listopada pic.twitter.com/CVDdr6fH9c — Igor Wojciechowski (@I_Wojciechowski) November 11, 2020

На других видеозаписях видно, как полиция избивает людей дубинками и светошумовыми гранатами, а десятки полицейских маршируют по ступеням Варшавского стадиона.

Z innej beczki, panie Krzysztofie jak pan to skomentuje?pic.twitter.com/Oi3ihwYQHQ — Kurna Piernik (@NaczelnyBezczel) November 11, 2020

Некоторые из участников марша также перекрыли дороги возле Национального стадиона Варшавы, где была создана временная больница для пациентов Covid-19, сообщила полиция.

Представитель полиции сказал, что офицеры “действовали решительно, чтобы очистить дороги, заблокированные хулиганами”, чтобы пропустить машины скорой помощи.