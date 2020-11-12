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День независимости в Польше: беспорядки и столкновения с полицией

11 ноября в Варшаве празднование Дня независимости Польши обернулось уличными беспорядками, в которых несколько офицеров полиции получили ранения.

День независимости в Польше: беспорядки и столкновения с полицией

Несмотря на коронавирусные ограничения, несколько тысяч человек вышли на марш. Толпа, как сообщают местные СМИ была «настроена агрессивно»: люди отбрасывали в стороны ограничительные барьеры, установленные полицией по маршруту движения колонны и запускали снаряды в сотрудников ОМОНа, которые в свою очередь, как сообщается, использовали слезоточивый газ и резиновые пули.

На опубликованных в Twitter кадрах видно, как участники шествия пересекают центральный Понятовский мост, где в здании с флагами ЛГБТ и Женского марша был выпущен фейерверк, а одна квартира загорелась.

На других видеозаписях видно, как полиция избивает людей дубинками и светошумовыми гранатами, а десятки полицейских маршируют по ступеням Варшавского стадиона.

Некоторые из участников марша также перекрыли дороги возле Национального стадиона Варшавы, где была создана временная больница для пациентов Covid-19, сообщила полиция.

Представитель полиции сказал, что офицеры “действовали решительно, чтобы очистить дороги, заблокированные хулиганами”, чтобы пропустить машины скорой помощи.

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