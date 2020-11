День независимости в Польше: беспорядки и столкновения с полицией

11 ноября в Варшаве празднование Дня независимости Польши обернулось уличными беспорядками, в которых несколько офицеров полиции получили ранения.

Несмотря на коронавирусные ограничения, несколько тысяч человек вышли на марш. Толпа, как сообщают местные СМИ была «настроена агрессивно»: люди отбрасывали в стороны ограничительные барьеры, установленные полицией по маршруту движения колонны и запускали снаряды в сотрудников ОМОНа, которые в свою очередь, как сообщается, использовали слезоточивый газ и резиновые пули.

На опубликованных в Twitter кадрах видно, как участники шествия пересекают центральный Понятовский мост, где в здании с флагами ЛГБТ и Женского марша был выпущен фейерверк, а одна квартира загорелась.

To jest ten Bóg, Honor i Ojczyzna? To jest ten patriotyzm? To idiotyzm, prostactwo, nacjonalizm i wandalizm. Panowie spowodowali pożar w mieszkaniu. To jest właśnie prawdziwe i bezpośrednie zagrożenie dla polskich rodzin. 🇵🇱 #NIEdlanacjonalizmu #11listopada pic.twitter.com/CVDdr6fH9c

Participants of the far-right #independencedayMarch in #Warsaw set a house on fire because of a #LGBTQI flag and a #StrajKobiet banner on a balcony. #MarszNiepodegłości #MarszNiepodegłości2020 pic.twitter.com/NF8Z1XRoBC