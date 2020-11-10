Judicial Watch: за Байдена проголосовало 1,8 миллиона "призраков"

1,8 миллионов человек, проголосовавших на президентских выборах в США 3 ноября, являются "призраками".

Об этом заявила организация Judicial Watch в иске, поданном в Верховный суд США.

В ходе исследования, проведенного в октябре 2020 года, организация обнаружила, что "в 353 округах США было зарегистрировано на 1,8 миллиона избирателей больше, чем имеющих право голоса граждан".

Среди них много уже умерших людей, сообщает Washington Times.

Рекордсменом стал один из округов в Алабаме, где число поданных бюллетеней было на 30% больше, чем зарегистрированных избирателей.

По этой причине адвокаты президента Дональда Трампа требуют, чтобы судебные власти исключили эти округа из подсчёта голосов.

Оппонирующие эксперты полагают, что "в исследовании используется средняя численность населения округов за 5 лет (2013-2018 годов), но не текущий срез избирателей".

Проблема, по их мнению, заключается в том, что если население данной области растет, то растёт и число избирателей, однако в США нет института регистрации этого "текущего среза".

Подан иск и по электронному голосованию в Мичигане. Так в округе Антрим, программное обеспечение машины для голосования совершило "ошибку" и отдало 6 тысяч голосов за Байдена. Первоначально он был объявлен победителем в этом округе, но после того, как ошибка была обнаружена, результат был исправлен, и окончательным победителем в округе стал Трамп.

Лидер сенатского большинства Митч МакКоннелл в понедельник поддержал юридическое оспаривание результатов голосования кампанией Трампа в нескольких штатах .

"Ни один штат еще не подтвердил результаты своих выборов", и пересчет голосов уже ожидается по крайней мере в одном или двух штатах", — сказал МакКоннелл,

Сенатор утверждает, что президент Трамп "на 100 процентов вправе рассматривать обвинения в нарушениях и взвешивать свои правовые возможности".

Генеральный прокурор Уильям Барр в понедельник дал федеральным прокурорам зеленый свет для рассмотрения "существенных обвинений" в нарушениях при голосовании до того, как итоги президентских выборов 2020 года будут подтверждены ( голосованием выборщиков), даже несмотря на то, что было представлено "мало доказательств фальсификации".

Верховный суд Пенсильвании (решающем штате для оспаривания итогов выборов), проведёт экстренные слушания по иску команды Трампа об аннулировании результатов на тех участках, куда не допускали их наблюдателей. Речь идёт о 50 участках в Филадельфии и примерно 800 тысяч бюллетеней.

Если суды Пенсильвании опять откажут Трампу в разбирательстве, то с получением официальной бумаги, можно будет обжаловать их решение в Верховном суде США, где у республиканцев имеется консервативное большинство.

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