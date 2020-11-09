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Автор Любовь Степушова

Разведка донесла: эксперт рассказал, почему Путин не поздравил Байдена

Российская разведка докладывает Владимиру Путину о неоднозначной ситуации с выборами в США, поэтому он не спешит с признанием Джо Байдена избранным президентом, считает эксперт Олег Шабров.

Будут ли выборы в США признаны легитимными?

Байдена признали глобалисты

Президент России Владимир Путин до сих пор не поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента США.

А вот, практически все европейские и другие значимые лидеры это сделали. Германия, Франция, Великобритания и так далее.

Как сказал "Правде.Ру" заведующий кафедрой политологии и политического управления Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Олег Шабров, поздравление государственного лидера — это не личное отношение, это отношение государства, это признание.

Многое зависит от того, насколько тот или иной государственный лидер встроен в глобальную элиту, потому что победа Байдена — это победа глобальной элиты над национальной американской, отметил эксперт.

И в этом смысле по его словам, поздравление канцлера ФРГ Меркель связано с тем, что "она предпочитает иметь дело с глобальной элитой".

Олег Шабров считает, что поздравления от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева рассчитано на то, то, что новый президент и американское государство, соответственно, будут более лояльны по отношению к Казахстану, чем другой стране.

"Для Токаева уже ясно, что у Трампа шансов нет, и это поздравление рассчитано на лояльность будущего политического вождя Соединенных Штатов Америки", — сказал эксперт.

Признание Байдена избранным президентом, это влияние в пользу Байдена в неустойчивой ситуации, уточнил он.

Российская разведка не дремлет

Олег Шабров полагает, что у Трампа шансы есть опротестовать итоги выборов. Всё будет зависеть оттого, насколько к нему будут лояльны те, кто будут принимать решение в Штатах.

"Во всяком случае, я думаю, что очень правильно делает Владимир Владимирович Путин воздерживаясь от поздравления в этой слишком неоднозначной ситуации. Я думаю, что наша разведка работает там.  У нас неплохая разведка. И у президента есть представление о том, что ситуация шаткая и сегодня спешить с признанием, наверное, не надо", — сказал Олег Шабров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что в Кремле считают корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов нового президента Соединенных Штатов.

Песков ответил, что ситуация отличается от выборов 2016 года, когда Путин поздравил Трампа, не добиваясь официального решения. "Предстоят определенные юридические процедуры, которые анонсировал действующий президент. Этим ситуация и отличается. Тогда не было анонсов юридического оспаривания", — сказал Песков.

3 ноября в США прошли президентские выборы, 7 ноября ведущие американские СМИ объявили о победе демократа Джо Байдена. Официально итоги еще не подведены. Тем не менее многие мировые лидеры уже поздравили Байдена с победой. Это премьер-министр Канады, президенты Франции, Израиля, Украины и Венесуэлы

До утра понедельника это не сделали лидеры России, Китая и Бразилии.

Читайте по теме: Кто признал Байдена президентом, а кто отказался. И почему

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Темы джо байден олег шабров владимир путин президентские выборы в сша 2020
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