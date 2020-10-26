В ООН предупредили об активизации мошенников, которые продают поддельную вакцину от коронавируса.
Об этом сообщила исполнительный директор Управления организации по наркотикам и преступности ООН Гада Вали.
"Правительства, больницы и различные организации спешат покупать защитное оборудование, и спрос повышенный, именно здесь организованная преступность проявляет активность", — цитирует Вали РИА "Новости".
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.