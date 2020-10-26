В ООН оценили риски поддельной вакцины от коронавируса

В ООН предупредили об активизации мошенников, которые продают поддельную вакцину от коронавируса.

Об этом сообщила исполнительный директор Управления организации по наркотикам и преступности ООН Гада Вали.