Британский юморист Саша Барон Коэн выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за то, что тот бесплатно прорекламировал его новый фильм "Борат-2".
Ранее Трамп заявил, что не считает Коэна смешным. Также президент рассказал историю о том, как юморист пытался взять у него интервью, замаскировавшись под журналиста BBC.
"Дональд, я ценю бесплатную рекламу "Бората"! Признаюсь, я тоже не считаю тебя смешным. Но все же весь мир смеется над тобой. Я всегда ищу людей, чтобы сыграть расистских шутов, а тебе понадобится работа после 20 января", — написал Коэн в Twitter.
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