Саша Барон Коэн поблагодарил Трампа за бесплатную рекламу "Бората"

Британский юморист Саша Барон Коэн выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за то, что тот бесплатно прорекламировал его новый фильм "Борат-2".

Ранее Трамп заявил, что не считает Коэна смешным. Также президент рассказал историю о том, как юморист пытался взять у него интервью, замаскировавшись под журналиста BBC.