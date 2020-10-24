Мэр Киева Виталий Кличко сообщил горожанам, что отправился на самоизоляцию, поскольку заболел коронавирусом. Градоначальник признался, что чувствует себя хорошо.

"Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста. Работа мэра во время пандемии, конечно, предполагает постоянный риск. Общение с людьми, проверка больниц. В частности, регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19. Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, неутешительный. Чувствую себя хорошо. Но должен уйти на самоизоляцию", — написал чиновник в собственном Telegram-канале.