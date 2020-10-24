Лукашенко считает Белоруссию одной из основательниц ООН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреша с 75-летием ООН.

Белорусский лидер заявил, что республика является одним из основателей организации, что накладывает на неё определённую ответственность.

Лукашенко также призвал страны-участницы ООН к отказу от ограничительных мер.