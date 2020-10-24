Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреша с 75-летием ООН.
Белорусский лидер заявил, что республика является одним из основателей организации, что накладывает на неё определённую ответственность.
Лукашенко также призвал страны-участницы ООН к отказу от ограничительных мер.
В Белоруссии близится "час икс". Оппозиция называет 25 октября днём народного приговора Лукашенко, а "Батька" обещает навести в стране "окончательный порядок".