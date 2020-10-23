Полиция Эквадора разогнала недовольных новым кредитом от МВФ

Сотни людей вышли на улицы в нескольких городах Эквадора. Требований много: защита образования, здравоохранения, занятости и социального обеспечения. Главное же — новым соглашением между правительством Ленина Морено с Международным валютным фондом (МВФ).

Демонстрация организована унитарным фронтом трудящихся(FUT), объединяющим несколько профсоюзных центров. К ним присоединились социальные и студенческие организации, такие как Федерация студентов университетов Эквадора (FEUE).

"Наши требования заключаются в том, чтобы защитить тех, кто безработный, чтобы правительство не продолжало увольнять работников в государственном секторе, чтобы было гарантировано здравоохранение и образование", — сказал Мессиас Татамес, президент FUT.

Кроме того, по его словам, люди выступают против так называемого "закона о гуманитарной поддержке", который вступил в силу в июне прошлого года по инициативе администрации Морено для смягчения ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

По словам Эдвина Бедойи, лидера Конфедерации унитарных классицистических организаций трудящихся (CEDOCUT), входящей в FUT, эти правила "ухудшают положение на рабочем месте, допускают несвоевременное увольнение с нарушением трудовых прав и не создают работы".

Главная боль - новый кредит

Протестующие также возмущены тем, что правительство подписало соглашение с МВФ о кредите в $6,5 млн, из-за чего теперь в стране будет повышен НДС на три процентных пункта - с 12 до 15 %.

Полиция с демонстрантами не церемонилась

В Кито, столице Эквадора, акция проходила напротив известного парка Эль-Эхидо и в историческом центре — на площади Сан-Доминго.

Сообщается, что митингующих жёстко разогнала полиция на мотоциклах.