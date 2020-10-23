Полиция Эквадора разогнала недовольных новым кредитом от МВФ

Сотни людей вышли на улицы в нескольких городах Эквадора. Требований много: защита образования, здравоохранения, занятости и социального обеспечения. Главное же — новым соглашением между правительством Ленина Морено с Международным валютным фондом (МВФ).
Демонстрация организована унитарным фронтом трудящихся(FUT), объединяющим несколько профсоюзных центров. К ним присоединились социальные и студенческие организации, такие как Федерация студентов университетов Эквадора (FEUE).
"Наши требования заключаются в том, чтобы защитить тех, кто безработный, чтобы правительство не продолжало увольнять работников в государственном секторе, чтобы было гарантировано здравоохранение и образование", — сказал Мессиас Татамес, президент FUT.
Кроме того, по его словам, люди выступают против так называемого "закона о гуманитарной поддержке", который вступил в силу в июне прошлого года по инициативе администрации Морено для смягчения ситуации, вызванной пандемией коронавируса.
По словам Эдвина Бедойи, лидера Конфедерации унитарных классицистических организаций трудящихся (CEDOCUT), входящей в FUT, эти правила "ухудшают положение на рабочем месте, допускают несвоевременное увольнение с нарушением трудовых прав и не создают работы".
Протестующие также возмущены тем, что правительство подписало соглашение с МВФ о кредите в $6,5 млн, из-за чего теперь в стране будет повышен НДС на три процентных пункта - с 12 до 15 %.
В Кито, столице Эквадора, акция проходила напротив известного парка Эль-Эхидо и в историческом центре — на площади Сан-Доминго.
Сообщается, что митингующих жёстко разогнала полиция на мотоциклах.
#Quito | Marcha de los movimientos sociales contra el Gobierno de Ecuador fue dispersada por la Policía al llegar a la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico. Allí se registraron incidentes aislados y gases lacrimógenos
Video: @dpallerismo pic.twitter.com/pq5J0Mwisz— El Comercio (@elcomerciocom) October 22, 2020
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