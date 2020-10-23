Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
В Забайкалье двое мужчин с ружьём избили и ограбили пенсионерку
"Скостили полгода": Ефремову уменьшили срок
Пассажир автобуса открыл стрельбу из-за просьбы надеть маску
Главный священнослужитель Дамаска убит в результате взрыва бомбы
Минздрав Швеции: пожилым самоизоляция идёт во вред
ФСБ сорвала планы ИГИЛовца*, предотвратив теракт в Подмосковье
Путин - о подробностях выезда "берлинского пациента" в Германию
Вирусолог центра Гамалеи: новый карантин выведет людей на улицы
Премию Сахарова-2020 получат десять белорусских оппозиционеров

Полиция Эквадора разогнала недовольных новым кредитом от МВФ

Сотни людей вышли на улицы в нескольких городах Эквадора. Требований много: защита образования, здравоохранения, занятости и социального обеспечения. Главное же — новым соглашением между правительством Ленина Морено с Международным валютным фондом (МВФ).

Полиция Эквадора разогнала недовольных новым кредитом от МВФ

Демонстрация организована унитарным фронтом трудящихся(FUT), объединяющим несколько профсоюзных центров. К ним присоединились социальные и студенческие организации, такие как Федерация студентов университетов Эквадора (FEUE).

"Наши требования заключаются в том, чтобы защитить тех, кто безработный, чтобы правительство не продолжало увольнять работников в государственном секторе, чтобы было гарантировано здравоохранение и образование", — сказал Мессиас Татамес, президент FUT.

Кроме того, по его словам, люди выступают против так называемого "закона о гуманитарной поддержке", который вступил в силу в июне прошлого года по инициативе администрации Морено для смягчения ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

По словам Эдвина Бедойи, лидера Конфедерации унитарных классицистических организаций трудящихся (CEDOCUT), входящей в FUT, эти правила "ухудшают положение на рабочем месте, допускают несвоевременное увольнение с нарушением трудовых прав и не создают работы".

Главная боль - новый кредит

Протестующие также возмущены тем, что правительство подписало соглашение с МВФ о кредите в $6,5 млн, из-за чего теперь в стране будет повышен  НДС на три процентных пункта - с 12 до 15 %.

Полиция с демонстрантами не церемонилась

В Кито, столице Эквадора, акция проходила напротив известного парка Эль-Эхидо и в историческом центре — на площади Сан-Доминго.

Сообщается, что митингующих жёстко разогнала полиция на мотоциклах.

Последние материалы
Вакцина AstraZeneca признана эффективной, несмотря на смерть испытателя
Алексей Мухин: "Вирус вернулся, потому что мы разгильдяи"
Пассажир автобуса открыл стрельбу из-за просьбы надеть маску
Главный священнослужитель Дамаска убит в результате взрыва бомбы
Карикатуры Charlie Hebdo теперь проецируются на здания во Франции
Германия предложила принимать у себя на лечение "чужих" пациентов Covid
Минздрав Швеции: пожилым самоизоляция идёт во вред
ФСБ сорвала планы ИГИЛовца*, предотвратив теракт в Подмосковье
Путин - о подробностях выезда "берлинского пациента" в Германию
Вирусолог центра Гамалеи: новый карантин выведет людей на улицы
Популярное
Криминал
В Нижегородской области мужчина убил 13-летнюю девочку

В Нижегородской области правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании 13-летней девочки.

В Нижегородской области мужчина убил 13-летнюю девочку
Употребление куриных яиц продлевает жизнь
Здоровье
Употребление куриных яиц продлевает жизнь
Здоровье
Денис Проценко перечислил симптомы для госпитализации при COVID-19
Здоровье
Эксперты выяснили, как долго больные COVID-19 могут заражать других
Любовь Степушова Почему Трамп может победить Байдена Любовь Степушова Кристина Важенина Подлый "глазок": можно ли спастись от тайной видеосъемки Кристина Важенина Василий Амирджанов "Волонтеры Победы" поиграют в Нюрнбергский процесс Василий Амирджанов
Комментарии
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
Заступится ли российский народ за своего президента?
Заступится ли российский народ за своего президента?
Заступится ли российский народ за своего президента?
Заступится ли российский народ за своего президента?
Карабахский тупик — пат или мат?
Заступится ли российский народ за своего президента?
Заступится ли российский народ за своего президента?
Доходы граждан "добивает" пандемия, нефть и безработица
Доходы граждан "добивает" пандемия, нефть и безработица
Военный эксперт оценил шансы Азербайджана и Армении в войне в Карабахе
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Лукашенко заглушит протест и будет ждать слияния с РФ?
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников