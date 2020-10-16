Американский президент Дональд Трамп заявил, что по популярности он может сравниться с Иисусом Христом, сообщает издание Independent.

"Кто-то сказал мне на днях: "Вы, безусловно, самый знаменитый человек в мире на данный момент". Я ответил: "Нет, это не так".

А мои собеседники поинтересовались: "Кто же более знаменитый?" Я сказал: "Иисус Христос", — заявил он в ходе своего выступления перед своими сторонниками в Гринвилле (штат Северная Каролина).