Американский президент Дональд Трамп заявил, что по популярности он может сравниться с Иисусом Христом, сообщает издание Independent.
"Кто-то сказал мне на днях: "Вы, безусловно, самый знаменитый человек в мире на данный момент". Я ответил: "Нет, это не так".
А мои собеседники поинтересовались: "Кто же более знаменитый?" Я сказал: "Иисус Христос", — заявил он в ходе своего выступления перед своими сторонниками в Гринвилле (штат Северная Каролина).
Журналисты издания решили, что американский лидер считает себя вторым по популярности в мировой истории.
Однако, согласно некоторым опросам, широкую известность также получили предшественники Трампа — Барак Обама и его супруга Мишель.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что покинет свой пост "без проблем", если проиграет честные выборы.
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.