Трамп: я отдам власть, если проиграю в честных выборах. Но это вряд ли

Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет свой пост "без проблем", если проиграет честные выборы.

И добавил, что от демократов он "ничего подобного не ждёт", помня, как они в 2016 году "отказались это сделать".

Об этом Трамп говорил, выступая в четверг вечером на мероприятии, организованном телеканалом NBC.

"Они говорят о мирном переводе, верно? Они шпионили за моей кампанией, и их поймали. Они сильно шпионили. И они попытались свергнуть законно избранного, действующего президента, а теперь говорят о том, "примете ли вы мирную передачу", и ответ — да, я это сделаю. Но я хочу, чтобы это были честные выборы".

Президент также выразил озабоченность по поводу "целостности предстоящей гонки", утверждая, что выборы "могут быть омрачены мошенничеством". Он привел примеры в Огайо, Вирджинии и других штатах, когда тысячи бюллетеней и открепительных удостоверений были отправлены по почте с неверной информацией или утеряны.