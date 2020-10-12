Армения не будет срывать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, который вступил в силу с 10 октября.
Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Зограб Мнацаканян.
"Мы не собираемся срывать что-то… Мы не должны терять надежду, терять этот шанс на урегулирование", — отметил дипломат.
Напомним, перемирие в Нагорном Карабахе было согласно в Москве представителями Азербайджана и Армении при участии МИД России. Переговоры длились 11 часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет.
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