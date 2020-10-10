Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время выступления на параде по случаю 75-летия партии извинился перед гражданами республики за то, что он "недостаточно хороший руководитель".

"Товарищи, я всегда только получал большое, как небо, и широкое, как море, доверие наших граждан, но никогда не мог как следует ответить на него, мне нет оправдания… Хотя я и перенял великое дело Великого вождя Ким Ир Сена и Великого полководца Ким Чен Ира и несу тяжелую ответственность управления страной, мне все еще не хватает усилий и искренности, поэтому наши граждане все еще не могут освободиться от тягот повседневной жизни", — заявил глава КНДР.