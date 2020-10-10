В особняке экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который находится в 20 километрах от Бишкека, задержали троих сыновей политика.
Об этом сообщила жена бывшего президента Раиса Атамбаева.
"Мы собрались и хотели выехать. Ворота были открыты настежь. И моя машина столкнулась с БТР. Быстро с автоматами из БТР выбежали, открыли двери. Детей на пол и начали их пинать", — утверждает женщина.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.