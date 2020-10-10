В особняке экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который находится в 20 километрах от Бишкека, задержали троих сыновей политика.

Об этом сообщила жена бывшего президента Раиса Атамбаева.

"Мы собрались и хотели выехать. Ворота были открыты настежь. И моя машина столкнулась с БТР. Быстро с автоматами из БТР выбежали, открыли двери. Детей на пол и начали их пинать", — утверждает женщина.