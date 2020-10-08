Британия выясняет, кто потерял у её берега беспилотный катер

У берега небольшого шотландского острова Тири обнаружен беспилотный роботизированный катер без опознавательных знаков.

Чей он и что делает в Британии — неизвестно.

По данным Forbes, устройство было идентифицировано как Wave Glider, который изготовлен американской компанией Liquid Robotics.

Беспилотник способен автономно перемещаться на тысячи километров и общаться со своей базой через спутник.

По данным того же СМИ, он используется ВМС США и Великобритании, а также правительственными учреждениями для научных исследований. Поэтому к ним первым обратилось Минобороны Великобритании. Но оба военных ведомства заявили, что аппарат им не принадлежит.

Что касается его цели, некоторые характеристики могут указывать на то, что миссия робота — катера была военной, а не научной:

серый цвет, отсутствие значков и навигационных огней — всё это затрудняет его обнаружение;

его датчики находятся под водой, а над палубой есть только антенна связи.

Обнаружен волновой планер был недалеко от основного пути операций британских подводных лодок, отправляющихся с базы Фаслейн в Шотландии.