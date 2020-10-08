У берега небольшого шотландского острова Тири обнаружен беспилотный роботизированный катер без опознавательных знаков.
Чей он и что делает в Британии — неизвестно.
По данным Forbes, устройство было идентифицировано как Wave Glider, который изготовлен американской компанией Liquid Robotics.
Беспилотник способен автономно перемещаться на тысячи километров и общаться со своей базой через спутник.
По данным того же СМИ, он используется ВМС США и Великобритании, а также правительственными учреждениями для научных исследований. Поэтому к ним первым обратилось Минобороны Великобритании. Но оба военных ведомства заявили, что аппарат им не принадлежит.
Что касается его цели, некоторые характеристики могут указывать на то, что миссия робота — катера была военной, а не научной:
Обнаружен волновой планер был недалеко от основного пути операций британских подводных лодок, отправляющихся с базы Фаслейн в Шотландии.
На встрече с канцлером Германии экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила у Ангелы Меркель денег.