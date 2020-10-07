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Выгодно ли Берлину "инвестировать" в Тихановскую?

На состоявшейся 6 октября в Берлине встрече с канцлером Германии экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила у Ангелы Меркель денег.

Выгодно ли Берлину "инвестировать" в Тихановскую?

Выгодно ли Берлину "инвестировать" в Тихановскую в частности и в Белоруссию в целом? Прокомментирует специально для "Правды. Ру" Александр Рар, немецкий политолог.

 

Деньги нужны. Но просить их прямо - глупо

"Я думаю, что вопрос денег так прямо ставить, конечно, нельзя. Это не производит впечатления.

На самом деле речь идет о поддержке не Германией, а о поддержке Европейским союзом. На это надеется оппозиция Белоруссии: Европа придумает какой-то "план Маршалла" и поднимет там сразу экономику", — уверен Рар.

Эксперт отмечает: если белорусская оппозиция начнет "перекраивать" приватизацию, менять экономическую структуру не в пользу сотрудничества с Россией, деньги на эти реформы, конечно, найти будет сложно. Поэтому оппозиция и уповает на помощь Европейского союза.

"Но надо смотреть, что Европейский союз сколько помогал Украине? И какой результат? Никакого. Поэтому нужно трезво смотреть на вещи", — уверен Рар.

 

Реформы нужны. Но Запад не понимает белорусской специфики

Эксперт согласен: реформы Белоруссии нужны. Но умнее было бы продолжать сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза. Конечно, не отказываясь при этом от инвестиций Запада.

"Но для инвесторов нужно создавать внутренние условия. А это длится, конечно, очень долго. Это люди на Западе прекрасно понимают. Денег, конечно, Беларусь не получит на данном этапе", — сообщает Рар.

Германия и Европейский союз заинтересованы в том, чтобы Беларусь не уходила в Россию, не создавала там объединенное государство с Россией, а пыталась работать в рамках ассоциации с Европейским союзом. Это главная надежда Европы, отмечает эксперт.

"Конкуренция никуда не ушла. Европа хочет строить на базе Европейского союза, его ценностей — демократических ценностей, постмодернистских ценностей, либеральной экономики и так далее.

На постсоветском пространстве совсем другие сложности, совсем другие условия и менталитет другой, и традиции другие и не пойдут страны как Россия, Беларусь и даже Украина в Европейский союз.

Для них нужны другие экономические модели и даже другая политическая модель. Не работают парламентские республики на Востоке, а работает сильная президентская власть — решения надо принимать, надо пробивать реформы и так далее. Это будет длиться десятилетиями.

Это Запад не понимает", — резюмирует Рар.

 

Материал подготовлен специально для сайта "Правда. Ру".

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