Белоруссию покинула ещё один член Координационного совета белорусской оппозиции, а также Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.
Сейчас она находится в Германии.
Помощница писательницы рассказала, что Алексиевич выехала в Германию на лечение. Эта поездка была заранее запланирована.
"Она еще два месяца назад должна была поехать к врачу, но этому мешали то коронавирус, то политические события. После Германии она намерена посетить Италию, где ей присудили премию. Она собирается вернуться в Беларусь через месяц. От своей деятельности в составе Координационного совета она не отказывается", — пояснила представитель Алексиевич.
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