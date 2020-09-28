Белоруссию покинула ещё один член КС оппозиции

Белоруссию покинула ещё один член Координационного совета белорусской оппозиции, а также Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.

Сейчас она находится в Германии.

Помощница писательницы рассказала, что Алексиевич выехала в Германию на лечение. Эта поездка была заранее запланирована.