Борис Джонсон заявил, что эпидемиологическая ситуация в Великобритании заставляет задуматься о повторном введении режима самоизоляции.

"Разумеется, когда смотришь на то, что происходит, задаешься вопросом, не должны ли мы пойти дальше "правила шести". Когда смотришь на кривую заражений и на то, что сейчас происходит, становится ясно, что мы рассматриваем любые варианты. Я совершенно не хочу второго национального локдауна, это последнее, чего все хотят.

Я не хочу вводить новые ограничительные меры, мы хотим оставить школы открытыми, и замечательно, что они вернулись так, как они вернулись. Мы хотим, чтобы экономика оставалась открытой насколько это возможно, мы хотим, чтобы бизнес работал. Единственный способ это обеспечить, — если люди будут следовать правилам", — подчеркнул премьер, признав, что населению трудно соблюдать правила на протяжении долгого времени.