Создатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что, по его мнению, в Америке могут начаться беспорядки, если результаты выборов не будут известны в кратчайшие сроки. Также он сказал, что это неправильно. И что люди должны понимать, что подсчёт голосов может длиться несколько дольше, чем предполагалось вначале. Кроме того, американский программист отметил, что нужно сделать всё, чтобы предотвратить массовые беззакония.
"Мы можем не узнать итоговый результат в ночь выборов. Одна из тех вещей, которую нам и другим медиа пора начать делать — готовить население к тому, что нет ничего незаконного в том, что в этих выборах подсчет голосов займет несколько дней или недель … Существует повышенный риск того, что начнутся гражданские беспорядки в период между голосованием и объявлением результатов или после него, и я думаю, мы должны делать все возможное, чтобы уменьшить шансы того, что начнутся беспорядки и насилие после этих выборов", — заявил Цукерберг.
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