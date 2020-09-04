Марк Цукерберг: мы должны уменьшить шансы на беспорядки

Создатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что, по его мнению, в Америке могут начаться беспорядки, если результаты выборов не будут известны в кратчайшие сроки. Также он сказал, что это неправильно. И что люди должны понимать, что подсчёт голосов может длиться несколько дольше, чем предполагалось вначале. Кроме того, американский программист отметил, что нужно сделать всё, чтобы предотвратить массовые беззакония.