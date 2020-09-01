В американской прессе появилась информация о том, что якобы президент США Дональд Трамп перенес серию микроинсультов.

Американский лидер поспешил опровергнуть эту информацию.

"Это никогда не заканчивается! Теперь они пытаются сказать, что ваш любимый президент, я, ездил в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, перенеся серию микроинсультов. С этим кандидатом [в президенты] такого никогда не случалось. Лживые СМИ. Возможно, они имеют в виду другого кандидата от другой партии!" — пояснил Трамп.