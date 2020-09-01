ВОЗ доложила о проблемах здравоохранения, обнажённых пандемией

Пандемия коронавируса потенциально может отбросить прогресс человечества в области здравоохранения на десятилетия назад.

Об этом в очередной раз предупредила ВОЗ, специалисты которой завершили первое показательное исследование воздействия вируса.

"Значительный прогресс в области основных медицинских услуг, достигнутый за последние два десятилетия, может быть уничтожен за короткий промежуток времени, — говорится в докладе, подготовленном по итогам исследования.

Работа проводилась специалистами Всемирной организации здравоохранения в период с марта по июнь более чем в 100 странах.

Выводы исследователей ВОЗ

Почти в каждой из этих стран произошли сбои в работе некоторых жизненно важных служб здравоохранения, что поставило под угрозу жизнь людей, которые не обязательно были заражены COVID-19. Наибольшие трудности отмечались в странах с низким и средним уровнями дохода.

Самый большой удар был нанесён пандемией по иммунизации и информационно-пропагандистским услугам для некоторых наиболее уязвимых людей, а также по диагностике и лечению неинфекционных заболеваний и рака. Нарушения планирования семьи и лечения психических расстройств также занимали высокие места в этом списке. Почти четверть всех стран, принявших участие в опросе, сообщили о сбоях в работе потенциально спасающих жизнь экстренных служб, таких как срочные переливания крови или экстренные операции.

"Значительные задержки с предоставлением любой из этих услуг могут привести к долгосрочным негативным последствиям для здоровья населения, — предупреждают специалисты организации. — Последствия могут ощущаться и за пределами непосредственной пандемии, поскольку, пытаясь наверстать упущенное в сфере услуг, страны могут обнаружить, что ресурсы истощены. Сегодня любое, даже скромное нарушение может привести к росту заболеваемости и смертности". "Это исследование проливает свет на трещины в наших системах здравоохранения, но оно также служит основой для новых стратегий улучшения медицинского обслуживания во время пандемии и после нее", — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он добавил, что пандемия должна стать "уроком для всех стран", что здоровье — это "не уравнение "или-или":