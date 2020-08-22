Президент Украины Владимир Зеленский не хочет менять место переговоров контактной группы по Донбассу.

"Сейчас все разговоры происходят в видеоформате из-за COVID-19. Поэтому я считаю, что от площадки или от города это не зависит совсем. Зависит только от людей, которые вовлечены в трехстороннюю контактную группу. Поэтому я считаю, что очень рано говорить о смене города. Мне кажется, что это неправильно, особенно сейчас это делать. Город был Минск предложен, там идут эти переговоры. Не вижу, скажем так, содержания для смены", — пояснил украинский лидер.