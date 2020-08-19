Израиль ожидает рост числа нелегальных мигрантов

Израиль ожидает, что в ближайшие годы в стране вырастет количество нелегальных мигрантов. Власти готовы ужесточить контроль на границе. Также не исключено увеличение числа репатриантов.

"Мы ожидаем в ближайшей перспективе — 2020 и 2021 годах — рост репатриации в Израиль", — сообщил глава Российско-израильской торгово-промышленной палаты Эли Гервиц.

Он отметил, что сейчас в Израиле действует довольно мягкий визовый режим для дружественных стран. К ним относятся Россия и Казахстан. Гервиц выразил надежду, что Россия не изменит своей визовой политики в отношении Израиля, также как Израиль не изменит условий для въезда россиян.

Напомним, что долгое время въезд в Израиль был закрыт из-за эпидемии коронавируса. Планировалось, что страна начнёт принимать туристов с 1 августа, но это решение было отложено на месяц. Однако недавно власти страны разрешили открыть границы с Грецией, Болгарией и Хорватией. Следующими на очереди идут Кипр и Венгрия. С 18 сентября Министерство туризма Израиля запускает программу "Открываем небо". Въезд разрешат участникам проектов "Таглит" и "Маса".