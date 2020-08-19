Вооружеённого украинца задержали на границе с Белоруссией

Гражданин Украины пытался въехать в Белоруссию на автобусе с оружием в сумке. Как выяснилось, он еще и в розыске находится.

Преступника задержали на пункте пропуска "Новая Гута".

"Во время прохождения паспортного контроля выяснилось, что мужчина находится в межгосударственном розыске по странам СНГ (инициатор — МВД Российской Федерации — прим. ред). Кроме того, в его личных вещах был обнаружен револьвер под мелкокалиберный патрон и нож длиной клинка 18 см", — сообщает пограничная служба Белоруссии на своём сайте.

34-летний мужчина пытался въехать в республику на автобусе "Киев — Минск". После задержания его передали милиции.