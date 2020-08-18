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Мир » Бывший СССР » Украина

Депутата Верховной Рады Андрея Артёменко лишили гражданства. Это случилось ещё во время президентства Петра Порошенко.

Сейчас экс-президенту придётся ответить за это в суде. Госбюро Украины начало расследование этого дела.

"Лишение Андрея Артеменко гражданства, запрет его въезда на территорию Украины и блокирование возможности представлять интересы украинского народа — это не просто нарушение статьи 25 конституции Украины. Это один из способов борьбы с политическими оппонентами, ставший уже системой. Такие действия были совершены как в отношении Андрея Артеменко, так и в отношении Михаила Саакашвили, Александра Боровика и др. Этим действиям, совершенным организованной группой, начали давать оценку — ГБР открыло производство", — заявил адвокат бывшего депутата Артёменко Виталий Сердюк.

Он напомнил, что Артёменко попал в немилость за попытку предложить пути мирного решения ситуация на Донбассе и в Крыму. Чтобы лишить депутата гражданства, были использованы подложные документы, указывавшие, что народный избранник имеет гражданство Канады, хотя он отказался от него еще в 2014 году.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Верховной Раде планируют создать "комиссию по делам Порошенко". С такой инициативой выступили фракция "Европейская солидарность", лидером которой является сам экс-президент.

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