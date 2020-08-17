Депутат ГД: Лукашенко правильно сделал, что отказался от посредников

Власти Польши, Литвы и Латвии предлагали Белоруссии посредничество в решении кризисной ситуации, сложившейся в стране. Однако Александр Лукашенко заявил, что "никакие зарубежные" посредники республике не нужны.

Такое решение оценил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"У Лукашенко перед глазами есть пример Украины, когда Янукович пошел на сделку с министрами иностранных дел европейских стран. Они выступили гарантом его стабильности и недоведения до конфликтов, гражданской войны, а потом всё было разрушено. И если уж так не по-джентльменски повёл себя министр иностранных дел Германии, который нарушил все свои обязательства, то что ожидать от Польши, Литвы и других стран, которые находятся на побегушках у крупных стран Евросоюза и у США. Лукашенко правильно сделал, что отказался от посредничества, потому что каждый из них желает только одного — чтобы Белоруссия повторила все, что было с Украиной, а это гражданская война, это насилие, это кровь", — заявил эксперт.

По мнению депутата, сейчас Лукашенко нужно выстроить диалог с молодёжью, которая купилась на провокации, идущие из социальных сетей.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Белоруссии начались массовые забастовки. Работать отказываются рабочие крупнейших заводов и журналисты гостелерадиокомпании.