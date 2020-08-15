Президент Белоруссии отверг предложения от посредников

Никакие "зарубежные посредники" не нужны Белоруссии, чтобы урегулировать внутриполитическую обстановку.

С таким заявлением выступил белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, в республике есть всё для этого необходимое — сформированное по принципам Конституции правительство.