Никакие "зарубежные посредники" не нужны Белоруссии, чтобы урегулировать внутриполитическую обстановку.
С таким заявлением выступил белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, в республике есть всё для этого необходимое — сформированное по принципам Конституции правительство.
"Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите", — жестко ответил Лукашенко.
США открывают "Четвертый Казахстанский фронт", России опять нечего этому противопоставить.