Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравительную телеграмму в адрес белорусского лидера Александра Лукашенко в связи с его переизбранием.
"Примите сердечные поздравления с победой на состоявшихся выборах президента Республики Беларусь. На протяжении многих лет Вы стремитесь защищать национальные интересы страны, заботитесь о её социально-экономическом развитии, мирной и благополучной жизни сограждан", — сказано в послании священнослужителя.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.