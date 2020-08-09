Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что имеет с президентом России Владимиром Путиным договоренность относительно ситуации с задержанными в Минске россиянами.

По его словам, стороны договорились "детально рассмотреть все факты и факторы".

"Но пока никто не приехал, как я пригласил, — прокуроров одного и второго. И наш прокурор ждёт приезда. Не приедут — мы сами разберёмся и решим эту проблему. Но приглашение прокуроров и отказ их сюда приехать говорят о том, что плевать им на судьбы этих ребят. Послали и послали", — добавил Лукашенко.