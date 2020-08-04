Украина устроит "распродажу" тюрем

С 6 августа на Украине начнётся "большая распродажа тюрем". Об этом сообщили в украинском Министерстве юстиции.

Торги организуют на территории Ирпенского исправительного центра в Киевской области. Это учреждение также выставлено на продажу.