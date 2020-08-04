С 6 августа на Украине начнётся "большая распродажа тюрем". Об этом сообщили в украинском Министерстве юстиции.
Торги организуют на территории Ирпенского исправительного центра в Киевской области. Это учреждение также выставлено на продажу.
"Во время мероприятия министр юстиции расскажет о планах дальнейших продаж и направлениях использования полученных от реализации тюрем средств", — сказано в сообщении ведомства.
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