Министр экономики Японии заявил, что правительство будет призывать бизнес на 70% перейти на удалённую работу и усилить другие меры социального дистанцирования на фоне роста числа случаев заболевания коронавирусом.
Хотя Япония в значительной степени избежала таких массовых заражений, как это было в других странах, рекордный всплеск заболеваемости за последнюю неделю в Токио и других крупных городах вызвал опасения экспертов, что страна столкнется со второй волной пандемии.
Ясутоси Нисимура поздно вечером в воскресенье призвал бизнес-лидеров усилить антивирусные меры, такие как поощрение дистанционной работы, "как это было во время чрезвычайного положения, объявлявшегося ранее в Японии".
Нисимура также призвал компании избегать больших собраний и вводить "поэтапные смены".
Хотя число серьезных случаев заболевания остается относительно небольшим, правительство также обеспокоено ростом числа инфекций среди людей в возрасте 40-50 лет.
Для сведения
За время пандемии более 30 тысяч человек в Японии были инфицированы и почти 1000 умерли.
Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.