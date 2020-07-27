Правительство Японии призывает бизнес работать удалённо

Министр экономики Японии заявил, что правительство будет призывать бизнес на 70% перейти на удалённую работу и усилить другие меры социального дистанцирования на фоне роста числа случаев заболевания коронавирусом.

Хотя Япония в значительной степени избежала таких массовых заражений, как это было в других странах, рекордный всплеск заболеваемости за последнюю неделю в Токио и других крупных городах вызвал опасения экспертов, что страна столкнется со второй волной пандемии.

Ясутоси Нисимура поздно вечером в воскресенье призвал бизнес-лидеров усилить антивирусные меры, такие как поощрение дистанционной работы, "как это было во время чрезвычайного положения, объявлявшегося ранее в Японии".

Токио на прошлой неделе сообщил о ежедневном рекордном количестве — 366 — случаях заболевания, а в воскресенье — о 239.

Нисимура также призвал компании избегать больших собраний и вводить "поэтапные смены".

Хотя число серьезных случаев заболевания остается относительно небольшим, правительство также обеспокоено ростом числа инфекций среди людей в возрасте 40-50 лет.

Для сведения

За время пандемии более 30 тысяч человек в Японии были инфицированы и почти 1000 умерли.