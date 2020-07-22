Грета Тунберг отдала на благотворительность премию в €1млн

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг получила премию Фонда Галуста Гюльбенкяна "За гуманизм" в размере €1млн.

И сразу отдала ее "на благотворительность", заявив, что будет и впредь жертвовать призовые деньги на благотворительные проекты, направленные на борьбу с климатическим и экологическим кризисом.

"Мы находимся в чрезвычайной климатической ситуации, и мой фонд как можно скорее переведет все призовые деньги в размере €1млн на поддержку организаций и проектов, которые борются за устойчивый мир".

Председатель Большого жюри премии Хорхе Сампайо высоко оценил способность шведского подростка мобилизовать молодое поколение:

"Ее упорная борьба за изменение существующего статус-кво делает ее одной из самых замечательных фигур наших дней".

Жюри также отметило ее "харизматичную и вдохновляющую личность".

Что за премия

Премия является частью Фонда Калуста Гюльбенкяна, который был учрежден в 1956 году. Это португальский филантропический институт, "посвященный развитию искусства, благотворительности, науки и образования".

Премия, присуждаемая ежегодно, направлена на "признание людей, групп людей и/или организаций со всего мира, чей вклад в смягчение последствий изменения климата и адаптацию к нему выделяется своей новизной и инновациями и воздействием на общество".