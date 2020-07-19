"Лживая и ужасная": Трамп высказался о книге своей племянницы

Недавно племянница Дональда Трампа Мэри Трамп написала книгу о своём дяде под названием "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире".

Автор книги утверждает, что в ней собрана вся правда о действующем президенте США. Однако самому американскому лидеру не понравилась работа его родственницы. Он назвал книгу "лживой и ужасной".