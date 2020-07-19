Недавно племянница Дональда Трампа Мэри Трамп написала книгу о своём дяде под названием "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире".
Автор книги утверждает, что в ней собрана вся правда о действующем президенте США. Однако самому американскому лидеру не понравилась работа его родственницы. Он назвал книгу "лживой и ужасной".
"Мэри трудно назвать любимчиком в нашей семье. Мы не испытывали к ней большого уважения или симпатии. Я бы никогда не сказал этого, если бы она не написала книгу, которая настолько глупая, ужасная и лживая", — высказался о книге Трамп.
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