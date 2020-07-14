Подросток в монголии скончался от бубонной чумы

Подросток съел мясо сурка и заразился бубонной чумой. От этой болезни 15-летний юноша скончался.
ЧП произошло на западе Монголии в провинции Говь-Алтай. Мальчик почувствовал себя плохо через несколько дней после того, как съел мясо сурка. В воскресенье ему вызвали скорую, но по пути в больницу ребенок скончался.
"Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума", — рассказали в минздраве Монголии.
Друзья юноши, с которыми он ел мясо зараженного зверька, а также его родственники госпитализированы и находятся на карантине.
Случаи бубонной чумы участились в Монголии. Уже сообщалось, что опасное заболевание выявили у жителей Внутренней Монголии и на западе страны на границе с Алтайским краем России.
Напомним, что именно бубонная чума погубила треть Европы в 14 веке. Чтобы не заразиться, телеведущий и врач Александр Мясников советует не контактировать с собаками и кошками, не прикасаться к мертвым и живым грызунам в местностях, где были выявлены случаи. Также необходимо бороться с блохами, которые также переносят болезнь.
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