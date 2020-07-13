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В центральном и южном Китае вводят "военный режим" из-за наводнений

Мир

С начала июня — прихода сезона дождей — в общей сложности 433 реки по всему Китаю вышли из берегов, при этом 141 человек погиб или пропал без вести из-за сильных наводнений, вызванных ливнями в среднем и нижнем течении реки Янцзы.

Министерство водных ресурсов КНР озвучило эти данные на брифинге для прессы в понедельник утром, добавив, что:

  • 109 рек превысили уровни безопасности воды;
  • 33 реки зафиксировали свои самые высокие уровни в истории.

Столкнувшись с этой "мрачной ситуацией", правительством страны в воскресенье повышен уровень защиты от наводнений до категории "военное положение".

Национальное управление по борьбе с наводнениями и борьбе с засухой сообщает:

вода на 10 гидрологических станциях вдоль главной реки Янцзы превысила уровень предупреждения, а на озере Тайху, которое пересекает Восточно-китайскую провинцию Цзянсу и провинцию Чжэцзян, уровень предупреждения превышался в течение 15 дней подряд. Озеро Поян и озеро Дунтин также превысили свои уровни предупреждения, поднявшись выше отметок 1998 года.

Заместитель главы Министерства Цзяньчунь на брифинге отметил, что помимо упомянутых выше озер бассейна реки Янцзы, остальные крупные реки и озера находятся в стабильном состоянии.

"Тем не менее ожидается, что более поздний пояс дождей будет нести на север, и северные реки могут увидеть большие региональные наводнения в будущем", — предупредил министр.

По данным Министерства по управлению чрезвычайными ситуациями, на утро понедельника, 13 июня, в общей сложности:

  • 37,89 миллиона человек в 27 провинциальных регионах были затронуты наводнением;
  • 141 человек погибли или пропали без вести;
  • 28 тыс. домов обрушились;
  • из зоны бедствия эвакуировано 2,246 млн человек.
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