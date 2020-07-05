Второго подозреваемого в убийстве чеченского блогера задержали в Австрии. Об этом сообщила представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.

"Было произведено второе задержание, но я ничего не могу сказать о его отношении к делу, это предмет расследования. Расследованием занимается отделение ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом в Нижней Австрии", — пояснила она.