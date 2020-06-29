Офис президента Украины представил новый - "детский" - вариант Конституции страны - по нему предлагается изучать основной закон самым маленьким украинцам.

Книга под названием "Простая Конституция" анонсирована на официальной странице в Facebook:

Как следует из публикации, идея создания данного "пособия" ровно год назад была "поддержана президентом Владимиром Зеленским,

чтобы дети в легкой и привлекательной для них форме изучали основы демократического государства и знали свои права.

Украинцы инициативу, мягко говоря, не оценили: высмеяли и раскритиковали.

Пользователям Фейсбук показалось неуместным и упоминание шумеров, и показавшиеся многим уродливыми иллюстрации:

"Конституция не может быть "простой"! Конституцию надо уважать в высшей степени!Настоящих граждан Украины предстоит воспитывать с детства на украинских ценностях, а не на хромых комиксах західнокультурних извращений.Мне очень неприятно от увиденного. Грязь низкокультурная, а не книга, тем более для детей! (пользователь Володимир Поляк)

"Это книжечка комиксов для Сонцеликого? Типа, может, хоть в таком виде с картинками почитает Конституцию Украины? 🤔 🤔 🤔 (пользователь Оксана Сніжко)