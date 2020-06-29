Офис президента Украины представил новый - "детский" - вариант Конституции страны - по нему предлагается изучать основной закон самым маленьким украинцам.
Книга под названием "Простая Конституция" анонсирована на официальной странице в Facebook:
чтобы дети в легкой и привлекательной для них форме изучали основы демократического государства и знали свои права.
"Конституция не может быть "простой"! Конституцию надо уважать в высшей степени!Настоящих граждан Украины предстоит воспитывать с детства на украинских ценностях, а не на хромых комиксах західнокультурних извращений.Мне очень неприятно от увиденного. Грязь низкокультурная, а не книга, тем более для детей! (пользователь Володимир Поляк)"Это книжечка комиксов для Сонцеликого? Типа, может, хоть в таком виде с картинками почитает Конституцию Украины? 🤔 🤔 🤔 (пользователь Оксана Сніжко)
"Выглядит, как х*** комикс. Как и все то, что делает Зеленский" (Наталия Палушка)
"Автор из 95 квартала. Это стыд! Дайте посмотреть комиксы преЗеденту. Может что-то знакомое увидит" (Тамара Иванчикова)
«Ужасное исполнение! Это специально так отвратительно сделали??! Чтобы показать что мы, украинцы, примитивная нация??» (Алексей Андриенко).
Согласно последней информации известная актриса Анастасия Заворотнюк идёт на поправку.