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На Украине высмеяли "детскую" книгу о конституции с упоминанием шумеров

Мир » Бывший СССР » Украина

Офис президента Украины представил новый - "детский" - вариант Конституции страны - по нему предлагается изучать основной закон самым маленьким украинцам.

Книга под названием "Простая Конституция" анонсирована на официальной странице в Facebook:

Как следует из публикации, идея создания данного "пособия" ровно год назад была "поддержана президентом Владимиром Зеленским,
 
чтобы дети в легкой и привлекательной для них форме изучали основы демократического государства и знали свои права.

Реакция общества

Украинцы инициативу, мягко говоря, не оценили: высмеяли и раскритиковали.
Пользователям Фейсбук показалось неуместным и упоминание шумеров, и показавшиеся многим уродливыми иллюстрации:
 
"Конституция не может быть "простой"! Конституцию надо уважать в высшей степени!Настоящих граждан Украины предстоит воспитывать с детства на украинских ценностях, а не на хромых комиксах західнокультурних извращений.Мне очень неприятно от увиденного. Грязь низкокультурная, а не книга, тем более для детей! (пользователь Володимир Поляк)
 
"Это книжечка комиксов для Сонцеликого? Типа, может, хоть в таком виде с картинками почитает Конституцию Украины? 🤔 🤔 🤔 (пользователь Оксана Сніжко)

"Выглядит, как х*** комикс. Как и все то, что делает Зеленский"  (Наталия Палушка)

"Автор из 95 квартала. Это стыд! Дайте посмотреть комиксы преЗеденту. Может что-то знакомое увидит" (Тамара Иванчикова)

«Ужасное исполнение! Это специально так отвратительно сделали??! Чтобы показать что мы, украинцы, примитивная нация??» (Алексей Андриенко). 

  
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