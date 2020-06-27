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На Украине заговорили о "тайном меморандуме" с МВФ

Мир » Бывший СССР » Украина

Власти Украины и Международный валютный фонд могли заключить "тайный меморандум" о снижении количества населения в стране до десяти миллионов человек.

Такое мнение высказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

"Это касается секретного меморандума с МВФ о снижении количества населения в стране. Где это тайное соглашение, которое они боятся нам показать? Это открыто подписанное соглашение о снижении населения Украины, потому что им нужна страна с максимум десятью миллионами населения, они давно это говорят", — пояснил парламентарий.

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