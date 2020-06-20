Суд в США разрешил публикацию книги Джона Болтона

Администрации Дональда Трампа не удалось убедить суд в том, что автобиографическую книгу Джона Болтона нельзя публиковать.

Ранее в Белом доме утверждали, что в книге экс-чиновника содержатся секретные сведения.