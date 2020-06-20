Администрации Дональда Трампа не удалось убедить суд в том, что автобиографическую книгу Джона Болтона нельзя публиковать.
Ранее в Белом доме утверждали, что в книге экс-чиновника содержатся секретные сведения.
"Обвиняемый Болтон играл с национальной безопасностью Соединённых Штатов. Он оставил свою страну незащищённой перед ущербом и себя — перед гражданской (потенциально уголовной) ответственностью. Но эти факты не влияют на ходатайство перед судом. Правительство не смогло установить, что судебный запрет предотвратит невосполнимый ущерб", — сообщил судья Ройс Ламберт.
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