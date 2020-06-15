Назван лучший способ решить проблему Крыма и Донбасса

В последнее время в кулуарах обсуждается теория, согласно которой Россия может вернуть Украине Донбасс в обмен на воду для Крыма. Украинская сторона до сих пор не возобновила водоснабжение полуострова, и его жители могут в будущем испытывать дефицит воды.

Однако бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предложил наиболее простое решение данной проблемы. По его словам, Россия может пройти избавиться от "марионеточной" власти Киева.