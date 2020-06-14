Министерство внутренних дел Украины призналось в ликвидации начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко.

"Я хочу напомнить один малоизвестный факт. Считаю, что знать об этом не менее важно, чем вспоминать погибших 49 наших ребят. Так вот, за их смерть государство отомстило. Не сразу, правда, но наказание неизбежно пришло", - сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.