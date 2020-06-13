Президент США Дональд Трамп рассказал о разработке ракеты, которая способна поразить цель на расстоянии 1600 километров.

"Мы строим новые корабли, бомбардировщики, реактивные истребители и вертолеты сотнями, новые танки, военные спутники, реактивные ракеты, даже гиперзвуковую ракету, которая движется в 17 раз быстрее самой быстрой ракеты, доступной в настоящее время в мире, и может поразить цель на расстоянии 1000 миль (1600 км — ред.) в пределах 14 дюймов (35,5 см — ред.) от центральной точки", — заявил Трамп, выступая перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк.