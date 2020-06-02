В Нью-Йорке продлили комендантский час

Из-за непрекращающихся массовых беспорядков мэр Нью-Йорка Билл де Блазио принял решение продлить действие комендантского часа в городе до воскресенья.

Сообщается, что протестующие разделяются на небольшие группы и перемещаются по городу. Они используют такую тактику, чтобы полицейские не смогли их задержать.

Ранее дочь мэра Нью-Йорка задержали за участие в акции протеста в Манхэттене.