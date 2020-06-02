Из-за непрекращающихся массовых беспорядков мэр Нью-Йорка Билл де Блазио принял решение продлить действие комендантского часа в городе до воскресенья.
Сообщается, что протестующие разделяются на небольшие группы и перемещаются по городу. Они используют такую тактику, чтобы полицейские не смогли их задержать.
Ранее дочь мэра Нью-Йорка задержали за участие в акции протеста в Манхэттене.
Юлия Савичева скрывала факт потери ребенка, поскольку винит в этом себя. Она слишком много времени уделяла работе и не следила за своим здоровьем.