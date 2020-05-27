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Источник Правда.Ру

Дональд Трамп пригрозил закрыть социальные сети

Мир

Американский президент Дональд Трамп заявил, что закроет все социальные сети, если они и дальше будут, как он выразил, "заглушать" голоса консерваторов.

Данное заявление лидер США сделал после конфликта с администрацией Twitter, которая ранее пометила некоторые из его записей предупреждением о вероятной фальсификации информации.

"Республиканцы считают, что социальные медиаплатформы полностью заглушают голоса консерваторов. Мы будем жестко регулировать или закрывать их, прежде чем когда-либо позволим этому случиться. Мы видели, что они пытались сделать, и потерпели неудачу в 2016 году", — - написал Трамп.

Ранее Twitter, которого в течение длительного времени критиковали за недостаточно активную борьбу с недостоверной информацией, впервые отметил публикацию американского президента синим значком. Это означает, что данную информацию необходимо проверить.

В тексте публикации Трампа говорилось о том, то голосование по почте на президентских выборах может привести к махинациям.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Twitter отметил твит Трампа знаком "фейка".

twitter дональд трамп

ВОЗ считает Америку новым эпицентром пандемии

Мир

Америка превратилась в новый эпицентр пандемии коронавируса.

Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщила Карисса Этьен, директор ВОЗ по Северной и Южной Америке и глава Панамериканской организации здравоохранения.

"Исследование, проведенное в США, прогнозирует рост смертности в Бразилии и других латиноамериканских странах до конца августа. Сейчас не время для стран ослаблять ограничения. Наш регион стал эпицентром пандемии COVID-19 и тяжелые времена еще впереди", — сказала Этьен.

Статистика по континенту

На Американском континенте зарегистрировано:

  • более 2,4 миллиона случаев заражения коронавирусом;
  • более 143 000 случаев смерти от вызванного им респираторного заболевания.

Латинская Америка обогнала Европу и Соединенные Штаты по числу ежедневных регистраций инфицированных.

Кроме того, чиновники ВОЗ обеспокоены усилением вспышек заболевания в Перу, Чили, Сальвадоре, Гватемале и Никарагуа.

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Омбудсмен призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет

Экономика

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает, что выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно нужно распространить и на подростков 16 и 17 лет.

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Потерявшие работу ИП получат пособие по безработице

Экономика

Индивидуальных предпринимателей России, потерявших бизнес из-за кризиса, поддержат. Им выплатят пособие по безработице.

По решению президента России Владимира Путина, размер пособия будет максимальным.

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Польский публицист: нам невыгодно быть кордоном, разделяющим Евразию

Мир

Польша сейчас переживает непростой период и, возможно, ей стоит сменить протекторат: США на эту роль годится все меньше, поэтому надо бы подумать о Китае.

сша китай польша

Уханьский рынок - не родина COVID?

Мир

Китайские ученые сильно сомневаются, что рынок морепродуктов Huanan в Ухане — "родина" и источник вызвавшего смертельную пандемию коронавируса.

китай ухань коронавирус
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"Бавария" заработала 250 тыс. евро на продаже масок
"Россети Центр" расширяют использование искусственного интеллекта
Женщина получила срок за убийство опекаемого ребенка
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