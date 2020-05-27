Дональд Трамп пригрозил закрыть социальные сети

Американский президент Дональд Трамп заявил, что закроет все социальные сети, если они и дальше будут, как он выразил, "заглушать" голоса консерваторов.

Данное заявление лидер США сделал после конфликта с администрацией Twitter, которая ранее пометила некоторые из его записей предупреждением о вероятной фальсификации информации.

"Республиканцы считают, что социальные медиаплатформы полностью заглушают голоса консерваторов. Мы будем жестко регулировать или закрывать их, прежде чем когда-либо позволим этому случиться. Мы видели, что они пытались сделать, и потерпели неудачу в 2016 году", — - написал Трамп.

Ранее Twitter, которого в течение длительного времени критиковали за недостаточно активную борьбу с недостоверной информацией, впервые отметил публикацию американского президента синим значком. Это означает, что данную информацию необходимо проверить.

В тексте публикации Трампа говорилось о том, то голосование по почте на президентских выборах может привести к махинациям.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Twitter отметил твит Трампа знаком "фейка".