Мукар Чолпонбаев стал жертвой коронавируса

Республиканский штаб по борьбе с COVID-19 сообщил агентству РИА "Новости" о смерти бывшего спикера парламента Киргизии. Мукар Чолпонбаев скончался от коронавируса на 70-м году своей жизни.