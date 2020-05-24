Республиканский штаб по борьбе с COVID-19 сообщил агентству РИА "Новости" о смерти бывшего спикера парламента Киргизии. Мукар Чолпонбаев скончался от коронавируса на 70-м году своей жизни.
"Сегодня, 24 мая 2020 года, в Республиканской клинической инфекционной больнице на 70-м году жизни скончался от коронавирусной инфекции экс-спикер Жогорку Кенеша (парламента — ред.), общественный деятель Мукар Чолпонбаев", — заявил представитель штаба.
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