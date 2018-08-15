Россия ответила на упреки Греции насчет дружбы с Турцией

"Обмен любезностями" России и Греции получил очередное продолжение.
Напомним, что в пятницу МИД Греции выпустил заявление, содержащее упрек в мстительности со стороны России, которая предприняла ответные действия на высылку своих дипломатов из Греции.
Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление МИДа Греции, подчеркнув, что сотрудничество Москвы и Анкары не направлено против других государств. Она уверила, что "Россия не дружит против кого-то" и не намерена вмешиваться в политические дела Греции: как внешние, так и внутренние.
Она напомнила, что Москва всегда выделяла российско-греческие отношения как дружественные и открытые.
Захарова считает "прискорбным" факт ухудшения взаимопонимания между странами в год 190-летия установления между ними дипломатических отношений. Она напомнила о том, какую роль сыграла Россия в обретении Грецией независимости и государственного суверенитета, при этом признав и роль Византии и греческих просветителей "в становлении российской идентичности".
Как ранее писала "Правда.Ру", в греческом МИДе отметили, что замена посла в российской столице не имеет никакого отношения к обострению диалога между Москвой и Афинами.
В ведомстве уточнили, что если бы Греция решила отозвать дипломата, то была бы выпущена соответствующая нота, а самого дипломата уже бы не было в России.
Источник фото: Wikimedia Commons
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