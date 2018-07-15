Дружить нельзя, разоружаться можно – ФРГ наставляет Трампа перед встречей с Путиным

Кто бьет по своим партнерам, рискует в итоге оказаться в проигрыше. Об этом посчитал нужным напомнить американскому президенту Дональду Трампу руководитель МИД ФРГ Хайко Маас накануне саммита в Хельсинки.
Министр, передает Bild, также предупредил, что односторонние сделки с Москвой за счет союзников в ЕС не принесут Вашингтону ничего хорошего. При этом Маас выразил надежду на то, что диалог поможет продвинуться на "дороге" ядерного разоружения. И в этой теме уже, по мнению немецкой стороны, диалог с РФ необходим.
В этом контексте стоит напомнить слова американского лидера, прозвучавшие во время беседы с журналистами Daily Mail: Трамп назвал президента РФ Владимира Путина жестким человеком, а Москву — конкурентом, с которым, несмотря ни на что, следует поладить. Также глава США подчеркнул, что это будет полезно сделать и странам ЕС.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что русско-американский саммит в столице Финляндии проийдет 16 июля. Это будет первая встреча двух президентов за рамками многосторонних международных форумов. Предполагается, что Путин и Трамп обсудят отношения меж странами. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, самым лучшим итогом саммита станет реанимация каналов связи по главным вопросом меж государствами.
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