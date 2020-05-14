Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер высказался по поводу протестов, участники которых уверенны в заговоре и искусственном создании коронавируса.
"Демократия нуждается в критике, она живет за счет критики, поэтому необходимо, чтобы меры, которые принимаются, вновь и вновь обсуждались — нужны ли они, есть ли альтернативы, как долго их сохранять. Я надеюсь, что эта дискуссия будет вестись разумно, что мы будем ориентироваться на факты, что дискуссию будет определять не те, кто публично высказывает расходящиеся с реальностью тезисы — о том, кто в ответе за вирус, кто виновен в его распространении", — заявил Штайнмайер во время посещения берлинского резервного госпиталя для больных коронавирусом.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".