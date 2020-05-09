Министерство обороны США представило презентацию о вкладе страны в борьбу с фашизмом, однако там нет ни слова о СССР. Это раскритиковал член Совета Федерации Алексей Пушков.
Сенатор возмутился тем, что в очередной раз власти США приписали все заслуги в победе над нацистской Германией себе. Пушков напомнил, что Берлин в 1945 году штурмовали именно советские войска, а также именно они уничтожили более половины армии фюрера фашистской Германии Адольфа Гитлера.
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