Пушков решил напомнить американцам, кто штурмовал Берлин в 1945 году

Министерство обороны США представило презентацию о вкладе страны в борьбу с фашизмом, однако там нет ни слова о СССР. Это раскритиковал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор возмутился тем, что в очередной раз власти США приписали все заслуги в победе над нацистской Германией себе. Пушков напомнил, что Берлин в 1945 году штурмовали именно советские войска, а также именно они уничтожили более половины армии фюрера фашистской Германии Адольфа Гитлера.