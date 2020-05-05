Пригожин сравнил The New York Times с цирком,"Мурзилкой" и "Крокодилом"

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на вручение Пулитцеровской премии американскому изданию The New York Times за ряд "расследований" о России. Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала ответ предпринимателя на запрос редакции издания "Страна советов on-line".

Евгений Пригожин поздравил NYT, отметив, что господин Пулитцер был основателем желтой прессы. С тех пор премию его имени вручают "за создание фейков с наилучшим соотношением цена-качество". Предприниматель отметил, что в мире сегодня мало изданий в состоянии потягаться с NYT в вопросе создания дешевых фейков. Разве что BBC. Впрочем, в советское время, по его мнению, были и более яркие издания подобного плана, например "Мурзилка" и "Крокодил".

В заключение Пригожин предположил, что из-за бедной развлечениями жизни в условиях пандемии коронавируса публикации The New York Times стали некоторой "отдушиной" для читателей, своего рода цирком.

В связи с победой семи фальшивок издания, четыре из которых посвящены лично ему и его бизнесу, Евгений Викторович направил в редакцию NYT подарок.

Напомним, сообщение о победе американской газеты в разделе "Международная журналистика" появилось на сайте Пулитцеровской премии. Семь публикаций The New York Times, заслуживших престижную журналистскую награду, представляют собой квинтэссенцию русофобии. Тексты о России содержат необоснованную критику. Как сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне, это попросту "сборник русофобских измышлений".