На Крите произошло землетрясение магнитудой 6,0

Недалеко от острова Крит 2 марта произошло землетрясение магнитудой 6,0 баллов. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Эпицентр толчков находился в 141 километре к югу от города Ираклион на острове, в котором проживают почти 140 тысяч человек. Сообщается, что очаг землетрясения находился на глубине около десяти километров.

Информации о разрушениях и жертвах пока не было.