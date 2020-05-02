Недалеко от острова Крит 2 марта произошло землетрясение магнитудой 6,0 баллов. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.
Эпицентр толчков находился в 141 километре к югу от города Ираклион на острове, в котором проживают почти 140 тысяч человек. Сообщается, что очаг землетрясения находился на глубине около десяти километров.
Информации о разрушениях и жертвах пока не было.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.